Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 361 человек

К сожалению, 35 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 октября в Удмуртии выявлен 361 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 44 ребенка до 14 лет и 122 человека старше 65 лет. Зафиксировано 35 смертей.

342 человека выздоровели, их выписали.

7 241 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 734 - в состоянии средней степени тяжести, 608 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 октября в Удмуртии зарегистрировано 58 314 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 46 851 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 440 смертей.

Вакцинированы 434 578 жителей Удмуртии. Из них 334 823 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 61 372 человека.

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