Погода в Ижевске на 16 октября: небольшие дожди и до +11°С

Возможны небольшие дожди. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Ожидается ветреный день, возможны небольшие дожди. О том, каким будет прогноз на субботу, расскажет «Комсомолка».

По данным Гидрометцентра Удмуртии, днем 16 октября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит от +9°С до +11°С. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Желаем вам отличного дня!

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