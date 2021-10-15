Школа Акел в Ижевске: почти 140 человек захотели стать наставниками юных скаутов

«Лесные коты» в Ижевске развивают семейный скаутинг. Фото: vk.com/forestcatsudm

В Ижевске стартовало обучение в Школе Акел от скаутского объединения «Лесные коты». Это проект, благодаря которому взрослые могут познакомиться со скаутским движением и, возможно, решиться стать наставниками для младших скаутов. Расскажем подробнее, как проходит обучение в Школе и каковы первые впечатления у участников.

Вот так проходят занятия в «Лесных котах». Фото: vk.com/forestcatsudm

Новый формат обучения

Проект «Школа Акел» создан при поддержке Фонда президентских грантов и существует уже второй год. Напомним, в скаутинге Акелой принято называть любого взрослого (родителя, инструктора, волонтера, старшего скаута), который включен в занятия с младшими скаутами от 6 до 10 лет.

В этом году формат занятий изменили – с нуля были созданы и записаны онлайн-уроки.

«К нам постоянно приходили новые взрослые и спрашивали, как присоединиться к Акелам. Но это невозможно сделать без обучения. Скаутинг – довольно глубокая система, и понять ее без помощи почти невозможно. Получится нечто среднее между туризмом и волонтерами, а это не так. Но регулярно проводить очные встречи с родителями сложно, поэтому создали онлайн-курсы. Доступ к ним мы сможем дать в любой момент любому желающему», – рассказывает Ксения Свалова, один из руководителей скаутского объединения «Лесные коты».

7 месяцев на создание курса

На создание нового курса Школы Акел ушло 7 месяцев. Только в фотостудии участники провели почти 80 часов.

Запись уроков продолжалась в течение 7 месяцев. Скриншот с видео

«Мы долго работали над текстами для уроков. Потом провели небольшой кастинг: среди наших взрослых выбирали тех, кто сможет уверенно чувствовать себя перед камерой. Потом началась запись. Многие впервые говорили что-то на камеру, часто сбивались, путались. Но постепенно все освоились, дело пошло быстрее», – говорит Ксения.

На данный момент для школы разработано три больших курса: «Занятия младших скаутов», «Младшие скауты на природе» и «Организация работы скаутского отряда». В каждом представлена серия уроков и итоговый тест по курсу.

«Мы выбрали короткий, но насыщенный формат видео – никому не интересно смотреть скучные вебинары по часу. А короткие тесты после каждого урока позволяют акцентировать внимание на главном. Потом мы проверяем тесты и связываемся с тем, кто нам их отправил. Обсуждаем ошибки, а участник дает обратную связь по курсу».

В конце каждого урока есть проверочный тест. Скриншот с сайта forestcats.ru

Коллеги-скауты о новом курсе: «Это очень удобно»

Курс полезен не только родителям, которые хотят стать Акелами, но и руководителям других скаутских объединений по всей России. В городе Кореновске Краснодарского края с 2015 года существует отделение Братства православных следопытов (так называемые православные скауты – прим. ред.).

«С этого года мы стали развивать младшую ветвь (8–11 лет). Но с чего начинать, было не очень ясно. Если в интернете по работе со скаутами можно найти кучу информации, то по работе с младшими – информации очень мало, она разрозненна, общей картины не получалось... И тут я попал на Школу Акел. Мне важно было самому пройти этот курс, чтобы в будущем на его основе сделать свои курсы, адаптировать их под нас», – рассказывает Валерий Ким, начальник отделения. Ему понравилось содержание курса Школы, планирование по годам, состоящее из десяти приключений.

«Это очень удобно. Да и вообще вся информация очень полезна. Очень рад и благодарен авторам курса за столь полезный и большой труд. Здесь я познакомился и с другими руководителями скаутов из разных регионов, мы уже начали делиться своими наработками по скаутской педагогике. Радостно осознавать, что нас много, все мы разные, но делаем одно большое дело в воспитании достойных граждан нашей страны!» – подчеркнул Валерий.

Собрание будущих Акел в Ижевске. Фото: vk.com/forestcatsudm

Всеволод Кривцов-Штегман, начальник Совета братства православных следопытов России и руководитель Екатеринбургского регионального отделения, рассказывает, что за последнее время в Екатеринбурге движение скаутов развивается очень стремительно. Сейчас в городе насчитывается восемь отрядов, а по региону их более 20.

«Это востребовано среди родителей. Потому что эта воспитательная система дает возможности для развития таких качеств, как самоорганизованность и самоконтроль, воля, дух... Но непросто двигаться дальше, нам очень не хватает наставников», – сейчас Всеволод оканчивает второй курс школы, говорит, что первое впечатление очень хорошее.

«Понравилась системность. Все очень понятно, доступным языком рассказано и написано, знания выверены, и выделено главное, что нужно знать наставникам для работы с детьми. Мне понравился подготовленный материал – сразу видно, сколько сил и знаний вложили в курс. Понравилось то, как ижевские коллеги видят подачу для младших скаутов. Младшую ветвь мы начали развивать недавно – к нам чаще приходят подростки 11–12 лет, и эти курсы, в принципе, дали понимание, что и как нам нужно делать. Теперь четко понятно, как создать методики, что нужно прописать», – подчеркнул Всеволод.

«Ощущение от курса, что тебя ведут за руку, – помогают, объясняют»

Юные скауты и Акела. Фото: vk.com/forestcatsudm

Этой осенью на участие в Школе Акел поступило 139 заявок от желающих не только из Ижевска, но и со всей России и даже из Казахстана. Приходят и опытные Акелы, те, кто уже ведут занятия с младшими скаутами. Одной из таких стала ижевчанка Марина Маликова.

«Мне всегда казалось, что в игре, в практической деятельности развитие и обучение проходят гораздо интереснее и веселее. Для меня все началось с заинтересованности в системе обучения и воспитания в скаутинге, а сейчас все намного больше – это и романтика походов и палаточных лагерей, и хорошие друзья, и возможность сделать что-то лучше вокруг и стать лучше самой», – рассказывает Марина.

В ее группе 10 мальчиков и девочек. Большинство ходят около года, но есть и те, кто присоединился не так давно.

Занятия в «Лесных котах». Фото: vk.com/forestcatsudm

«Все ребята разные, и у каждого свой темп: кто-то быстро влился, кто-то чуть медленнее. Важно не подгонять всех под одну гребенку, и тогда можно увидеть, как происходят пусть небольшие, но изменения – кто-то все время стеснялся, а потом собрался духом и выступил с докладом, кто-то все время стремится помочь на занятии, остальные, видя это, тоже включаются. Таких примеров много, главное – замечать».

Марина говорит, что новая программа была дополнена большим объемом полезной информации.

«Например, мне было полезно послушать о практических моментах в организации и проведении мероприятий на природе. Думаю, что ошибочно считать себя экспертом в какой-то области, при этом перестать узнавать и учиться чему-то новому. Да, формат изменился, и видно, что организаторы приложили много сил. В ходе обучения меня не покидало ощущение, что меня ведут за руку, – помогают, объясняют. Это происходило не только за счет видеороликов, но и благодаря дополнительным материалам, а также за счет промежуточных тестов – можно сразу понять, что я упустила, и вернуться еще раз. Мне бы только хотелось, чтобы в курс добавили текстовый вариант, чтобы можно было прочитать информацию».

Юный скаут и Акелы. Фото: vk.com/forestcatsudm

У Зои Бабушкиной оба сына – скауты. Она – опытная Акела, поэтому приняла участие в записи нескольких уроков, а потом решила во второй раз закончить школу.

«Новые знания нужны, всегда полезны, тем более сыновья ходят в отряд. Надо быть в курсе и поддерживать их. Для меня запись уроков проходила достаточно просто – текст я заранее выучила. Некоторые части снимали с первого раза, на некоторые уходило по несколько дублей. Конечно, были трудности. Например, в первом уроке ошибку заметили только в готовом, итоговом варианте. Пришлось полностью его переснимать. В записи таких уроков принимала участие первый раз. Очень интересный опыт и классные эмоции».

Говорит, что онлайн-формат удобен, можно учиться не выходя из дома.

«На будущее: можно изменить вопросы в тесте, если во время его прохождения была допущена ошибка. Я считаю, что курс получился интересным, познавательным, и очень хочется, чтоб больше взрослых обучились, прониклись скаутским движением и стали супер Акелами!»

Акелы из «Лесных котов». Фото: vk.com/forestcatsudm

Как стать скаутом или записаться в Школу Акел?

Вы хотите записать ребенка в «Лесные коты» или сами стать Акелой? Просто напишите руководителям отряда «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

Сайт: forestcats.ru

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