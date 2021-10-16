Есть вопрос: почему над Ижевском летает столько самолетов?

Читатели заметили увеличение количества самолетных следов в небе над Ижевском. Фото: Полина Андрианова

Читатели «Комсомолки» заметили увеличение количества самолетных следов в небе над Ижевском. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев накануне прокомментировал данный факт на своей странице в Facebook.

«Хочется сказать, что с 03.12.2020 г. в связи с изменением структуры воздушного пространства, часть маршрутов из других городов была перенаправлена через Ижевск. Поэтому количество пролетающих над нашим городом самолетов в разные дни может изменяться. Воздушный коридор над Ижевском особенно насыщен с 4 до 8 утра», – пишет министр.

По словам Горбачева, все самолеты оставляют за собой конденсационный след от реактивных двигателей. При определенных погодных условиях он может быть заметен довольно долго.

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