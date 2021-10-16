Фотофакт: трамвайную остановку «ЦУМ» и пешеходный переход в Ижевске вернули на прежнее место

Пешеходный переход, пересекающий трамвайные пути, стал шире. Фото: vk.com/izhget

После проведения ремонта путей трамвайную остановку «ЦУМ» и пешеходный переход в Ижевске вернули на прежнее место. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», посадочная площадка стала удобнее и доступнее для людей с ограниченными возможностями.

Фото: vk.com/izhget

«После проведения ремонта трамвайных путей возле остановки «Центральный универмаг» восстановлены посадочные площадки в обе стороны. Они стали длиннее прежних на 2 метра и шире на 20 см. Для удобства пассажиров уменьшено расстояние от площадки до ступеньки трамвая – входить и выходить из вагона стало комфортнее», – говорится в сообщении.

Уменьшено расстояние от площадки до ступеньки трамвая. Фото: vk.com/izhget

Также отмечается, что пешеходный переход, пересекающий трамвайные пути, стал шире и теперь находится на уровне головки рельса. На подходах к посадочным площадкам установлены пандусы.

Фото: vk.com/izhget

Напомним, в связи с временным переносом остановки у жителей возникли проблемы при переходе проезжей части.

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