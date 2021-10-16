Предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» в Удмуртии смогут пожаловаться на административные барьеры через интернет

Каждое из 60-ти участвующих в нацпроекте предприятий может подать заявку. Фото: pixabay.com.

Предприятия в Удмуртии, которые участвуют в инициированном президентом РФ Владимиром Путиным национальном проекте «Производительность труда», получили возможность подать онлайн-жалобу на нормативные ограничения при ведении бизнеса. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, соответствующий проект «Трансформация делового климата» (ТДК) запустило федеральное Минэкономразвития.

«Цель [проекта] максимально активное вовлечение предпринимательского сообщества в формирование повестки реформ на всех этапах: от выявления проблем, заканчивая оценкой качества работы органов власти. Он призван прежде всего снять ограничения для предпринимателей и устранить противоречащие друг другу требования законодательства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшие инициативы будут аккумулироваться в едином документе, что позволит комплексно координировать действия и контролировать реализацию реформ.

Каждое из 60-ти участвующих в нацпроекте предприятий может подать заявку на портале Производительность.рф в разделе «Административные барьеры».

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