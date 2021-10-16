Двух принципиальных противников масочного режима в общественном транспорте оштрафовали в Ижевске

Участники рейда проверяли соблюдение масочного режима в трамваях, троллейбусах, автобусах, а также на остановочных комплексах. Фото: udmurt.ru

Накануне, 15 октября, сотрудники полиции и Административной инспекции Ижевска в ходе профилактического рейда за 1,5 часа оштрафовали двух нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, они категорически отказались надеть маску.

«Основная цель такого мероприятия - предупредить, объяснить пассажирам, что маска может защитить от инфекционных заболеваний, сделать поездки в транспорте более безопасными. В основном жители города, пользующиеся общественным транспортом, выполняли установленные требования», – говорится в сообщении.

Фото: udmurt.ru

Участники рейда проверяли соблюдение масочного режима в трамваях, троллейбусах, автобусах, а также на остановочных комплексах.

Большинство пассажиров соблюдали масочный режим. Фото: udmurt.ru

Отмечается, что антиковидные мероприятия в местах общего пребывания людей, общественном транспорте, на объектах торговли и питания проводятся ежедневно. В них участвуют сотрудники муниципалитетов, Роспотребнадзора, МВД, Минтранса и Минпромторга Удмуртии.

«Общественным транспортом пользуется большое количество людей. И, несмотря на постоянные напоминания, объявления, сообщения о необходимости соблюдать масочный режим, некоторые из них легкомысленно относятся к здоровью своему и окружающих, – рассказал заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков (цитата по пресс-службе главы и правительства УР). – Мы вышли сегодня в рейд, чтобы, в первую очередь, поговорить с людьми о безопасности, рассказать им о всей сложности ситуации - с каждым днем все больше заболевших новой коронавирусной инфекцией, больницы переполнены, растет смертность. И надеемся достучаться до них. Такие рейды будем проводить постоянно, и если по-другому не получается - применять жесткие меры. Потому что уже сейчас понятно, что никакие уговоры на некоторых людей не действуют. А для противников масочного режима есть свои аргументы у правоохранительных органов, Роспотребнадзора и нашей Административной инспекции в виде штрафов».

Также за прошедшую неделю проверено более 140 объектов общественного питания. 8 заведений работали после 23:00, нарушая тем самым новые антиковидные требования. На должностных и физических лиц составлено 28 протоколов.

«Всего же с начала года по республике за нарушения в местах массового пребывания людей составлено 17 492 протокола», - отчиталась пресс-служба.

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