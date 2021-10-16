Подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рублей задержали в Ижевске

Подозреваемый угрожал потерпевшему применением насилия. Фото: Ульяна Колмогорова
В Ижевске задержан 41-летний ранее судимый житель города. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его подозревают в вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ).
«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый под надуманным предлогом на протяжении нескольких месяцев требовал у жителя Ижевска передачи денежных средств в сумме 100.000 рублей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом мужчина угрожал потерпевшему применением насилия.
Ижевчанину грозит до 4 лет колонии.
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