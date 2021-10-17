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Общество17 октября 2021 9:01

Новый коронавирусный рекорд: за сутки в Удмуртии заболели 368 человек

36 человек не смогли победить болезнь
Полина Андрианова
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Коронавирусом заболели 175 жителей Ижевска. Фото: unsplash.com

Коронавирусом заболели 175 жителей Ижевска. Фото: unsplash.com

Оперштаб республики опубликовал свежие данные на утро 17 октября. За последние сутки в Удмуртии зарегистрировано:

- 368 новых случаев заболевания ковидом (среди них 26 детей и 134 пенсионера);

- 36 летальных исходов (Женщинам было 33, 82, 72, 88, 53, 58, 54, 59, 84, 84, 43, 69, 79, 83, 53, 84, 73, 82, 77, 76, 81, 89, 78 лет. Мужчинам было 75, 82, 56, 71, 90, 72, 55, 78, 72, 74, 72, 72, 71 года);

- 526 выздоровевших (их выписали);

- 434 578 вакцинированных (из них 334 823 человека получили второй компонент, 61 372 человека привились Спутником Лайт);

- 58 682 лабораторно подтвержденных случая заболевания ковидом.

Всего на утро 17 октября выздоровели 47 377 человек. 2476 пациентов скончались. Состояние заболевших оценивается как: 7038 в удовлетворительном, 1715 средней степени тяжести, 636 в тяжелом.

Берегите себя.

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