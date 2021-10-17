Бесплатная выездная вакцинация животных идет в Ижевске

Бесплатная вакцинация от бешенства стартовала в Ижевске. Фото: unsplash.com
В Ижевске стартовал месячник по профилактике бешенства животных. Бесплатная выездная прививочная кампания домашних животных пройдет с 16 по 24 октября в разных районах города.
Кроме того, ветеринарные специалисты вакцинируют животных в приютах, пунктах передержки, частных секторах.
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ 16 октября (суббота)
10.00-11.30 - ул. Кунгурцева, 25, киоск «Водица»;
12.00-13.30 - ул. 9-е Января, 217а, парковка у ТЦ «Урал»;
14.00-15.00 - пос. Смирново, ул. Старосмирновская у домов №№ 34-35;
10.00-12.00 - ул. К. Либкнехта, 76;
12.30-13.00 - ул. Ленина, 88.
17 октября (воскресенье)
10.00-12.00 - ул. Дзержинского, 48;
12.30-14.30 - Рябиновый сквер, у дома № 167 по ул. 9-е Января;
10.00-11.00 - мкрн Орловское, ул. Колосковая, 64;
11.15-12.30 - мкрн Орловское, ул. В. Меркушева, 23;
13.00-14.00 - мкрн Пазелы, ул. Камышовая;
14.00-15.00 - мкр. Пазелы, перекресток ул. Пазелинская, Усадебная, Белая.
23 октября, суббота
10.00-11.30 - перекресток улиц Партизанская и Краснопосельская;
10.00 - 12.00 - ул. Тимирязева, 5а, магазин «Каравай»;
12.00-13.30 - ул. Щедрина, 1, школа № 65;
14.00-15.00 - ул. Камская, 6, школа № 36;
12.30-13.30 – ул. Совхозная, 111, магазин «Пятерочка»;
14.00-15.00 - ул. Совхозная, 9, магазин «Магнит».
24 октября, воскресенье
10.00-11.30 - мкрн Люлли, ул. Люллинская, 3;
12.00-13.00 - мкрн Медведево, перекресток улиц Медведевская и Санаторная;
13.30-15.00 - мкрн Костина Мельница, конечная остановка общественного транспорта;
10.00-12.00 - ул. Клубная, 33, у Ленинского отдела ЗАГС;
13.00-15.00 - Малиновая гора, в районе агитплощадки.
Напомним, что бешенство относится к группе особо опасных болезней животных и человека. Методов лечения нет, зараженное животное неизбежно погибает.
Прививки от этой болезни необходимо ставить ежегодно.
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