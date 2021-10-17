Бесплатная выездная вакцинация животных идет в Ижевске

Бесплатная вакцинация от бешенства стартовала в Ижевске. Фото: unsplash.com

В Ижевске стартовал месячник по профилактике бешенства животных. Бесплатная выездная прививочная кампания домашних животных пройдет с 16 по 24 октября в разных районах города.

Кроме того, ветеринарные специалисты вакцинируют животных в приютах, пунктах передержки, частных секторах.

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ 16 октября (суббота)

10.00-11.30 - ул. Кунгурцева, 25, киоск «Водица»;

12.00-13.30 - ул. 9-е Января, 217а, парковка у ТЦ «Урал»;

14.00-15.00 - пос. Смирново, ул. Старосмирновская у домов №№ 34-35;

10.00-12.00 - ул. К. Либкнехта, 76;

12.30-13.00 - ул. Ленина, 88.

17 октября (воскресенье)

10.00-12.00 - ул. Дзержинского, 48;

12.30-14.30 - Рябиновый сквер, у дома № 167 по ул. 9-е Января;

10.00-11.00 - мкрн Орловское, ул. Колосковая, 64;

11.15-12.30 - мкрн Орловское, ул. В. Меркушева, 23;

13.00-14.00 - мкрн Пазелы, ул. Камышовая;

14.00-15.00 - мкр. Пазелы, перекресток ул. Пазелинская, Усадебная, Белая.

23 октября, суббота

10.00-11.30 - перекресток улиц Партизанская и Краснопосельская;

10.00 - 12.00 - ул. Тимирязева, 5а, магазин «Каравай»;

12.00-13.30 - ул. Щедрина, 1, школа № 65;

14.00-15.00 - ул. Камская, 6, школа № 36;

12.30-13.30 – ул. Совхозная, 111, магазин «Пятерочка»;

14.00-15.00 - ул. Совхозная, 9, магазин «Магнит».

24 октября, воскресенье

10.00-11.30 - мкрн Люлли, ул. Люллинская, 3;

12.00-13.00 - мкрн Медведево, перекресток улиц Медведевская и Санаторная;

13.30-15.00 - мкрн Костина Мельница, конечная остановка общественного транспорта;

10.00-12.00 - ул. Клубная, 33, у Ленинского отдела ЗАГС;

13.00-15.00 - Малиновая гора, в районе агитплощадки.

Напомним, что бешенство относится к группе особо опасных болезней животных и человека. Методов лечения нет, зараженное животное неизбежно погибает.

Прививки от этой болезни необходимо ставить ежегодно.

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