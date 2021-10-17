16-летнюю девушку с длинными русыми волосами ищут в Ижевске

Девушку-подростка ищут в Ижевске. Фото: https://vk.com/psoregion18?w=wall-98678243_28101

В Ижевске ищут пропавшую Князеву Марину Александровну, 2005 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

16 октября 2021 года девушка вышла из дома около 20:30 местного времени, адрес: Ижевск, ул. Дзержинского, 50. Ушла в неизвестном направлении. По месту проживания (Ижевск, ул. 9 Января) так и не появлялась.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, глаза карие.

БЫЛА ОДЕТА: болоньевая куртка коричневого цвета, черные джинсы, черные кроссовки с сине-бело-красными полосками, головного убора нет.

Если вы что-то знаете о местонахождении Марины, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию ПСО по телефону 89511952971.

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