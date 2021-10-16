Итоги недели в Ижевске: задержание главы Октябрьского района и «памятник из будущего» на Северном кладбище

14 октября стало известно о задержании главы Октябрьского района Алексея Девяткина. Фото: архив КП

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

В Удмуртии началась Всероссийская перепись населения

Впервые после инцидента с жесткой посадкой вертолета в Удмуртии возобновлены полеты санавиации

Пострадавшего в авиакатастрофе под Мензелинском жителя Удмуртии прооперировали

Для проведения капитального ремонта Генеральского дома создан «Фонд развития города Ижевска»

Фотофакт: трамвайную остановку «ЦУМ» и пешеходный переход в Ижевске вернули на прежнее место

100 метров трамвайных путей заменят на улице Серова в Ижевске

345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы уничтожили в Удмуртии

За десять дней темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли в 3 раза

Обвиняемого в подпольных банковских операциях бывшего сотрудника полиции в Удмуртии арестовали на два месяца

Находившуюся в федеральном розыске 29-летнюю подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали в Ижевске

Менее тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации

В 98% проверенных детских садов в Удмуртии выявлены нарушения санитарных требований

Главу Алнашского района Удмуртии оштрафовали за игнорирование жалобы зоозащитников

В интернате для детей-инвалидов в Удмуртии отсутствовало необходимое медицинское оборудование

Девушка выпала из окна многоквартирного дома в Удмуртии

Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в программе режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях»

724 жителям Удмуртии отключили электричество за долги в сентябре

Новый приговор осужденному в Удмуртии «вору в законе» Омару Уфимскому вступил в силу

Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося

Ижевчанка стала участницей спецпроекта модного журнала Elle вместе со Светланой Ходченковой

Есть вопрос: почему над Ижевском летает столько самолетов?

Перейдем к подробным новостям:

ГЛАВА АДММИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ ДЕВЯТКИН ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

14 октября стало известно о задержании главы Октябрьского района Алексея Девяткина. Фото: архив КП

Чиновника отправили на домашний арест. Подробнее

«ПАМЯТНИК ИЗ БУДУЩЕГО» ОБНАРУЖИЛИ НА СЕВЕРНОМ КЛАДБИЩЕ

Фото: «Ижевская искра», vk.com/izh_iskra

«Комсомолка» пообщалась с внучкой ветерана ВОВ, который мечтает быть похороненным рядом с отцом на Северном кладбище. Проблема в том, что на этом кладбище уже никого не хоронят. Подробнее

ДЕТСКИЙ САД НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ ОТКРЫЛСЯ

Фото: Александр Бречалов

Его будут посещать 116 детей – и кажется, здесь есть все для их развития. Фотографии из нового корпуса доступны по ссылке.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСКОНДУКТОРНЫМИ АВТОБУСАМИ ИЗМЕНИЛИСЬ В ИЖЕВСКЕ

Фото: vk.com/ipopat_izhevsk

Перевозчик прислушался к просьбам пассажиров – теперь выходить из транспорта нужно среднюю дверь. Подробнее

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ «МАКДОНАЛДС»

Фото: Амир Закиров

Это уже четвертое предприятие в городе. Интересно, что в день открытия большого ажиотажа не наблюдалось.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ АВАНГАРДНОЙ И РЕПИНА МОГУТ УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР

Фото: администрация Ижевска

Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Как еще планируют улучшать жизнь жителей Культбазы – читайте здесь.

ПОЖАР НА КРЫШЕ ПЯТИЭТАЖКИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЕ

Фото: vk.com/typical_izhev

Во время ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Подробнее