Итоги недели в Ижевске: задержание главы Октябрьского района и «памятник из будущего» на Северном кладбище

14 октября стало известно о задержании главы Октябрьского района Алексея Девяткина. Фото: архив КП
Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:
В Удмуртии началась Всероссийская перепись населения
Впервые после инцидента с жесткой посадкой вертолета в Удмуртии возобновлены полеты санавиации
Пострадавшего в авиакатастрофе под Мензелинском жителя Удмуртии прооперировали
Для проведения капитального ремонта Генеральского дома создан «Фонд развития города Ижевска»
Фотофакт: трамвайную остановку «ЦУМ» и пешеходный переход в Ижевске вернули на прежнее место
100 метров трамвайных путей заменят на улице Серова в Ижевске
345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы уничтожили в Удмуртии
За десять дней темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли в 3 раза
Обвиняемого в подпольных банковских операциях бывшего сотрудника полиции в Удмуртии арестовали на два месяца
Находившуюся в федеральном розыске 29-летнюю подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали в Ижевске
Менее тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации
В 98% проверенных детских садов в Удмуртии выявлены нарушения санитарных требований
Главу Алнашского района Удмуртии оштрафовали за игнорирование жалобы зоозащитников
В интернате для детей-инвалидов в Удмуртии отсутствовало необходимое медицинское оборудование
Девушка выпала из окна многоквартирного дома в Удмуртии
Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в программе режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях»
724 жителям Удмуртии отключили электричество за долги в сентябре
Новый приговор осужденному в Удмуртии «вору в законе» Омару Уфимскому вступил в силу
Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося
Ижевчанка стала участницей спецпроекта модного журнала Elle вместе со Светланой Ходченковой
Есть вопрос: почему над Ижевском летает столько самолетов?
Перейдем к подробным новостям:
ГЛАВА АДММИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ ДЕВЯТКИН ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
14 октября стало известно о задержании главы Октябрьского района Алексея Девяткина. Фото: архив КП
Чиновника отправили на домашний арест. Подробнее
«ПАМЯТНИК ИЗ БУДУЩЕГО» ОБНАРУЖИЛИ НА СЕВЕРНОМ КЛАДБИЩЕ
Фото: «Ижевская искра», vk.com/izh_iskra
«Комсомолка» пообщалась с внучкой ветерана ВОВ, который мечтает быть похороненным рядом с отцом на Северном кладбище. Проблема в том, что на этом кладбище уже никого не хоронят. Подробнее
ДЕТСКИЙ САД НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ ОТКРЫЛСЯ
Фото: Александр Бречалов
Его будут посещать 116 детей – и кажется, здесь есть все для их развития. Фотографии из нового корпуса доступны по ссылке.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСКОНДУКТОРНЫМИ АВТОБУСАМИ ИЗМЕНИЛИСЬ В ИЖЕВСКЕ
Фото: vk.com/ipopat_izhevsk
Перевозчик прислушался к просьбам пассажиров – теперь выходить из транспорта нужно среднюю дверь. Подробнее
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ «МАКДОНАЛДС»
Фото: Амир Закиров
Это уже четвертое предприятие в городе. Интересно, что в день открытия большого ажиотажа не наблюдалось.
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ АВАНГАРДНОЙ И РЕПИНА МОГУТ УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР
Фото: администрация Ижевска
Инициатива пока находится на стадии обсуждения. Как еще планируют улучшать жизнь жителей Культбазы – читайте здесь.
ПОЖАР НА КРЫШЕ ПЯТИЭТАЖКИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЕ
Фото: vk.com/typical_izhev
Во время ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Подробнее