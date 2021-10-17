Несколько лосей и медведь были замечены на одной поляне в Удмуртии

Дикие животные были замечены на одной поляне в Удмуртии. Фото: canva.com

Уникальный материал недавно был снят в природном парке «Шаркан». На видео мирно гуляет группа лосей и один косолапый. Запись опубликовали в группе «ВКонтакте» БУ УР «Дирекция ООПТ регионального значения УР».

В комментариях к записи два человека уточнили, что место съемки – деревня Титово. Другие комментаторы делились своими наблюдениями (орфография и пунктуация авторов сохранены Прим.ред.):

«Боль))))) я с 500 мм гоняюсь за ними по всему парку, а тут на телефон и все сразу да еще и днем. Эх», – поделился фотограф Вячеслав Л.

«У лосей гон, поэтому они кучкуются, а медведь в это время караулит теленка, которого отгоняют старшие. А в целом красивое видео», – заметил Иван Ч.

«Медведь встает на задние лапы, показывая какой он большой...», – дополнила Елена С.

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