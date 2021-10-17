Ресурсным центрам по шахматам в Удмуртии — год: цели, проблемы и отличия

За год в ресурсных центрах прошли обучении почти 300 педагогов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Первый в Удмуртии ресурсный центр по шахматам открыли в августе 2020-го в Дебесах. Второй появился в Ижевске спустя 2 месяца. Цели ставили амбициозные — подготовить будущих преподавателей дисциплины для школ и детских садов. Насколько удалось реализовать задуманное, какие проблемы возникли за год работы и чем же отличаются два заведения Удмуртии? На эти вопросы ответят руководители ресурсных центров по подготовке преподавателей в Дебесах Андрей Князев и в Ижевске Светлана Дерябина.

— Какие цели вы ставили, когда открывали центры?

Андрей Князев (далее — АК, — прим.ред.): Мы делали уклон сразу на два направления. В первую очередь — обучение студентов. Помимо основной специализации, выпускники получают дополнительные знания по шахматам. Таких групп было всего три. В новом учебном году добавили ещё одну. Первый выпуск будущих педагогов будет уже в 2022 году. Второе направление — обучение педагогов, которые уже работают в школах или детских садах.

Светлана Дерябина (далее — СД, — прим.ред.): Ресурсный центр при Спортивной школе по шахматам им. С.Ф. Ощепкова начал свою работу в октябре 2020 года. Основная цель работы центра является развитие шахматного образования в республике, поиске и апробирование новых и эффективных форм работы с детьми, тренерами и родителями.

Открытие ресурсного центра в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

— Сколько педагогов уже прошли обучение за год?

АК: Благодаря потоку онлайн-курсов весной, которые проходили при поддержке федерации шахмат России совместно с Александром Костьевым, участие приняли более 220 преподавателей из 10 регионов страны.

СД: За этот год были проведены семинары, цикл лекций, мастер-классы для педагогов. Всего приняли участие порядка 60 человек. Количественный показатель небольшой, но тем не менее он показывает на развитие и движение вперед. Очень важно поддерживать у детей интерес к шахматам, и для этого мы организуем разнообразные и интересные формы шахматных мероприятий, так, например, традиционными и эффективными для нас становятся лагерные профильные смены для будущих шахматистов. Для нас это особенно ценно, поскольку ранее этим никто в республике не занимался. В этом году мы надеемся привлечь большее количество педагогов. Число небольшое, так как мы сделали уклон на проведение детских шахматных мероприятий, в том числе и лагерные смены для будущих шахматистов. Почему? Потому что в республике этим никто не занимался, эти мероприятия не входили ни в один план.

— Как формируется спрос на занятия? Педагоги сами обращаются?

АК: Учитывая, что у нас открываются точки роста в районах, где есть шахматные площадки, есть центры дополнительного образования, некоторые школы сами изыскивают средства, чтобы начать преподавать шахматы. Но это энтузиасты. Мы проводим курсы для таких педагогов, учим методике, определенным программам, как проводить и где турниры, рассказываем о новых правилах. Часто педагоги сами обращаются: «Мне дают часы, а я только понимаю, как фигуры ходят».

СД: Заявок на обучение поступает крайне мало. Проблема? – Да! Как решить? – проявить инициативу. И мы это сделали: предложили записаться, результат не заставил долго ждать: люди откликнулись и пришли к нам. Работа в этом направлении будет до тех пор, пока будет спрос, а это значит, что мы всегда готовы организовать подобные курсы снова и снова.

Первые занятия с педагогами в ресурсном центре в Дебесах провел Александр Костьев Фото: Архив «КП» в Ижевске

— Это местные или приезжие педагоги?

АК: Обращаются из соседних районов. В прошлом году была группа воспитателей из детских садов в Глазове. Мы выезжали совместно с педагогами федерации шахмат, провели курсы, они были продолжительные. Детский сад выиграл проект, необходимо было обучить воспитателей. Сейчас к нам обратились из Вавожского района. Также проходили курсы онлайн совместно с Александром Костьевым для учителей со всей России.

СД: Тенденция такая, что большинство обучающихся педагогов из других регионов. Из Ижевска учителей меньше, чем приезжих.

Андрей Князев, руководитель ресурсного центра в Дебесах Фото: Архив «КП» в Ижевске

Светлана Дерябина, руководитель ресурсного центра в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

— Помимо помощи педагогам, чем ещё занимается ресурсный центр?

АК: Основной уклон на обучение студентов. Понятно, что первый год обучения, часов не так много — два в неделю. Но они научились играть, многое уже в шахматах понимают, мы провели ряд турниров в политехникуме, мы начинаем студентов задействовать в качестве волонтеров на Всероссийских и Республиканских турнирах. Также мы организовали обучение сотрудников библиотек, так как там открылись небольшие шахматные клубы для людей пожилого возраста. Для людей с ограниченными возможностями мы рассказываем об онлайн сервисах и программах, где они могли бы играть дома.

СД: Для обучающихся начальных классов были проведены следующие проекты, на которые мы приглашаем и в этом году: олимпиада по шахматам, республиканский турнир «Дебют» который вошел в республиканский реестр мероприятий для детей и молодежи. В 4-й раз в республике прошел Конкурс на лучшую организацию и преподавание шахмат в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Удмуртии приняло участие 24 школы. В этом году первое место заняла МБОУ МОК «Гармония –школа №97», команда школы достойно представила нашу республику на всероссийских соревнованиях- итог 4 место. В этом году в России прошла первая онлайн-олимпиада, победителем которой стала команда Лицея 25 г. Ижевска. Три школы УР ( 50,77 и 88) в этом году продолжат принимать участие в психологическом исследовании, которое проводит Федерация шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Всероссийские сельские соревнования по шахматам традиционно проходят в Дебесах Фото: Архив «КП» в Ижевске

— Какие недочеты выявили за год? Как исправляете?

АК: Первый срез обучения показал не очень хорошую ситуацию — играющих и понимающих оказалось не так много, как мы ожидали. Это исправимо. Все учатся, в том числе и мы. Мы обсуждали этот вопрос с нашим преподавателем Сергеем Васильевым. Другое поколение детей, интернет и телефоны — это все закрывает интеллектуальные игры и в большинстве дети не знают, что это, играют в другие игры. Поэтому мы сейчас стараемся заинтересовать в этом направлении, чтобы они прониклись игрой и несли дальше, так как в школах провал. Раньше шахматы были настольной интеллектуальной игрой, играли во дворах, парках, была культура шахмат, сейчас это немного сдвинуто. С помощью новых федеральных программ и точек роста, программы «Шахматы в школах», надеемся престиж возродится.

— Не возникают ли трудности во время обучения?

АК: Так как мы начинали работу в августе, а обучение с сентября, то программу писали почти «на коленке» и многие вещи не прописали. Бывают проблемы с малышами. Им интереснее сразу сесть и играть, а мы проходим ещё обучающий раздел. Сейчас это проходит онлайн и через компьютерные программы, которые нацелены на обучение шахматам в игровой форме.

— Общаетесь ли вы с коллегами? Перенимаете/делитесь опытом?

АК: Мы общаемся со Светланой Дерябиной достаточно часто. У них огромный опыт, сильный педагогический состав и специалисты высокого уровня. Обращаемся также с точки зрения методической помощи, так как у нас педагоги с маленьким стажем. Когда организовывали профильную смену для шахматистов, коллеги попросили наших студентов помочь. Мы с удовольствием откликнулись, было приятно. У нас есть преимущество — лицензия на преподавание. В Ижевске не имеют права проводить курсы повышения квалификации как ресурсный центр, несмотря на многие их возможности. Поэтому Светлана Евгеньевна обратилась к нам, чтобы совместно на базе ресурсного центра Ижевска проводить курсы для повышения квалификации.

СД: Безусловно, мы общаемся с коллегами: педагогами, организаторами из других регионов, сотрудничаем с ресурсным центром Дебесского политехникума. Так, например, при организации первого республиканского турнира «Дебют», принимали участие 4 студентки –волонтера. На этот год у нас тоже запланированы совместные проекты. Каждый из нас, готов помочь друг другу и в образовательной деятельности, и в реализации проектов, ведь мы все на одной волне.

В 2021 году были организованы профильные смены для юных шахматистов Фото: Архив «КП» в Ижевске

— Как за год изменились отношения с Министерством спорта и образования? Какую поддержку они вам оказывают?

АК: Минспорта поддерживают наши турниры разных уровней. Из всех возможных площадок для организации, всегда выбирают наш политехникум.

СД: Министерство образования и министерство по ФКиС поддерживают нашу работу. По инициативе МО в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве с республиканским центром одаренных детей ТАУ.

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