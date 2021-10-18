Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 369 человек

К сожалению, 35 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 18 октября в Удмуртии выявлено 369 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет и 102 человека старше 65 лет. Зафиксировано 35 смертей.

215 человек выздоровели, их выписали.

7 104 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 798 - в состоянии средней степени тяжести, 606 – в тяжелом состоянии.

Всего на 18 октября в Удмуртии зарегистрировано 59 051 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 47 592 человека выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 511 смертей.

Вакцинированы 434 578 жителей Удмуртии. Из них 334 823 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 61 372 человека.

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