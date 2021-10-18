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Происшествия18 октября 2021 8:59

Междугородний автобус из Ижевска загорелся на трассе под Пермью

Пострадавших нет
Дмитрий Коренев
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Пожар начался в моторном отсеке. Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Пожар начался в моторном отсеке. Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

16 октября на трассе Нытвы – Краснокамск недалеко от поворота на поселок Майский в Пермском крае загорелся междугородний автобус, который следовал из Ижевска. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой на 59.ru, возгорание началось в районе моторного отсека.

Автобус из Ижевска загорелся в Пермском крае
Видео: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

В это время в автобусе находились 22 пассажира. Все они оперативно покинули салон. Пострадавших нет», — пояснили 59.RU в региональном МЧС

Причины выясняются, проводится проверка.

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