Пьяный житель Удмуртии поджег принадлежащий женщине автомобиль из хулиганских побуждений

Причину своего поступка мужчина назвать не смог. Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

В Глазове задержан 21-летний ранее не судимый местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, его подозревают в поджоге автомобиля на территории одного из городских автокооперативов.

Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

«Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый из хулиганских побуждений решил поджечь автомобиль «ВАЗ-2107». С владелицей автомобиля он знаком не был, причины своего поступка назвать не может», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Отмечается, что весь ущерб, причиненный владелице автомобиля, подозреваемый возместил.

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