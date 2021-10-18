48-летний лишенный прав водитель скончался после опрокидывания автомобиля в Удмуртии

Ранее водитель был лишен водительских прав. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

16 октября, около 16:50, на восемнадцатом километре автодороги «Яр - Зюино» в Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают в 1-м отделе УГИБДД по республике, 48-летний ранее лишенный водительского удостоверения водитель «Гранты» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил смертельную травму, пассажиру автомобиля «Лада Гранта» - 30-летнему мужчине, оказана разовая медицинская помощь», - сообщают в ведомстве.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет за собой штраф в размере 30 тыс. рублей, или арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный житель Удмуртии поджег принадлежащий женщине автомобиль из хулиганских побуждений

57 кошек и собак увезли из Удмуртии в другие страны