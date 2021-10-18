«КамАЗ» насмерть сбил 46-летнюю женщину на трассе в Удмуртии

Предварительно, на одежде женщины не было световозвращающих элементов. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Октября, около 18:00, на 74-м километре участка федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 39-летний водитель «КамАЗа» сбил 46-летнюю женщину, которая (предварительно) находилась на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

«В результате ДТП женщина-пешеход получила смертельную травму», - говорится в сообщении.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что двигаться вдоль проезжей части следует по тротуарам или пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочинам. При движении вне населенных пунктов в темное время суток пешеход обязан иметь световозвращающие знаки на одежде.

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