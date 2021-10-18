Погибли двухлетний ребенок и молодая девушка: грузовик «Урал» снес две «легковушки», выезжая со второстепенной дороги в Удмуртии

Легковые автомобили двигались по главной дороге. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 18 октября, около 20:00 на 255-м километре участка федеральной трассы «М-7» в Игринском районе Удмуртии (около деревни Лонки-Ворцы) произошло массовое смертельное ДТП. Предварительно известно, что водитель грузовика «Урал» выезжая со второстепенной дороги, снес два легковых автомобиля «Шевроле Лачетти» и «Рено Дастер», который двигались по главной дороге. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП пассажиры автомобиля «Шевроле Лачетти» - девушка 1998 года рождения и двухлетний мальчик, получили смертельные травмы; водитель автомобиля ««Шевроле Лачетти» получил травмы, госпитализирован; водителю и пассажиру автомобиля «Рено Дастер» оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение здесь затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

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