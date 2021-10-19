Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 371 человек

К сожалению, в республике вновь побиты рекорды по заболеваемости и смертности. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 октября в Удмуртии выявлен 371 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 42 ребенка до 14 лет и 94 человека старше 65 лет. Зафиксировано 37 смертей (также антирекорд).

354 человека выздоровели, их выписали.

7 088 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 783 - в состоянии средней степени тяжести, 617 – в тяжелом состоянии.

Всего на 19 октября в Удмуртии зарегистрировано 59 422 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 47 946 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 548 смертей.

Вакцинированы 443 098 жителей Удмуртии. Из них 335 705 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 65 578 человек.

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