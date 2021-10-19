«Не уступил дорогу при повороте налево»: в Ижевске водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода после столкновения с иномаркой

Женщина находилась на тротуаре. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 18 октября, около 16:30, напротив дома №53 на улице Карла Либкнехта в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ–2112» не предоставил преимущества при повороте налево и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», в результате чего вылетел на тротуар и сбил 57-летнюю женщину.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы», – сообщают в ведомстве.

Водитель «ВАЗ–2112» не предоставил преимущества при повороте налево и столкнулся с Kia Rio. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся со встречного направления прямо или направо.

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