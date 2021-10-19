В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью девушки и двухлетнего ребенка

Три человека получили травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли двухлетний ребенок и девушка 1998 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 18 октября, около 20:00 на участке федеральной трассы «М-7» в Игринском районе Удмуртии (около деревни Лонки-Ворцы) 37-летний водитель грузовика «Урал», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с двумя легковыми автомобилями «Шевроле Лачетти» и «Рено Дастер», которые двигались по главной дороге. В результате аварии погибли пассажиры «Лачетти» - девушка и двухлетний ребенок. Водителям обоих автомобилей и еще одному пассажиру «Лачетти» оказана медицинская помощь.

Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

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