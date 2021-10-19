Не пошел за «добавкой»: жительница Глазова отправится в колонию за убийство сожителя во время совместной пьянки

Женщина ударила сожителя ножом в грудь. Фото: Константин Ившин, архив КП

В Глазове вынесен приговор 45-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, ее признали виновной в убийстве сожителя (часть 1 статья 105 УК РФ). Установлено, что вечером 10 апреля во время совместного распития алкоголя в общежитии по месту проживания осужденной между ними произошел конфликт.

«Осужденная попросила своего сожителя сходить и купить еще алкоголь, а после того, как он отказался, устроила с ним конфликт, в ходе которого ударила сожителя ножом в грудь», – говорится в сообщении.

От полученной раны мужчина скончался на месте.

В рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы (в т.ч. медицинские, медико-криминалистская, биологическая, психолого-психиатрическая и генотипоскопическая).

Суд приговорил женщину к 8 годам колонии общего режима.

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