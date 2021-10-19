19-летнего жителя Удмуртии подозревают в краже 250 000 тысяч рублей у собственной матери

Молодого человека задержали. Фото: Константин Ившин

В Сарапуле задержан 19-летний нигде неработающий местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, его подозревают в краже денег с банковского счета собственной матери.

«По версии следствия, на мобильном телефоне подозреваемого было установлено банковское приложение, с помощью которого он имел возможность совершать операции с банковскими счетами, принадлежащими его матери. В мае текущего года молодой человек, не ставя в известность свою мать, с помощью указанного приложения увеличил баланс ее кредитной карты, в последующем переводил денежные средства на другие счета и тратил их на личные нужды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом за 4 месяца молодой человек похитил со счета матери 250 000 рублей. Когда истек льготный период, потерпевшая получила уведомление о задолженности и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

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