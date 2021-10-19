Восемь протоколов составили на нарушителей масочного режима в общественном транспорте Ижевска

Рейд прошел в Октябрьском районе. Фото: Олег Бекмеметьев

По итогам рейда по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, который прошел в Октябрьском районе Ижевска накануне, на нарушителей было составлено 8 административных протоколов. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, всего было проверено 20 автобусов и 13 троллейбусов.

«Подобные рейды проходят ежедневно. Так, за предыдущие выходные было составлено 10 протоколов на нарушителей масочного режима и 1 протокол в отношении юридического лица», – пишет градоначальник.

Напомним, по состоянию на утро 19 октября в Удмуртии выявлен 371 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 42 ребенка до 14 лет и 94 человека старше 65 лет. Зафиксировано 37 смертей (также антирекорд). Выздоровели 354 человека.

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https://www.izh.kp.ru/online/news/4482951/