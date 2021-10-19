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Происшествия19 октября 2021 15:38

Десятилетний ребенок пропал по дороге в школу в Ижевске

Знающих о его местоположении просят откликнуться
Дмитрий Коренев
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Мальчик вышел из дома по улице Ворошилова в 07:30. Фото: ПСО «Регион 18»

Мальчик вышел из дома по улице Ворошилова в 07:30. Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии пропал десятилетний Чепкасов Владислав Владимирович. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», сегодня, 19 октября, в 07:30 он вышел из дома по улице Ворошилова в школу, но в школе так и не появился.

ПРИМЕТЫ: на вид 10 лет, худощавый, рост около 120 см.

ОДЕЖДА: темная кофта, на ней черная куртка-безрукавка с капюшоном; вязаная темно-синяя шапка с красными полосками и помпоном: темные брюки: темные ботинки на шнурках. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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