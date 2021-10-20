Насильника 79-летней женщины установили в Удмуртии спустя почти 20 лет

На момент преступления злоумышленнику было чуть больше 20 лет. Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее судимого жителя Ижевска. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, он обвиняется в незаконном проникновении в жилище и изнасилование пожилой женщины. Преступления он совершил 19 лет назад.

«Следствием установлено, что обвиняемый в мае 2002 года в ночное время в одном из сельских населенных пунктов Сарапульского района Удмуртской Республики взломал запорные устройства дверей дома и незаконно проник в жилище 79-летней потерпевшей, изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по изобличению насильника продолжалась все эти годы. Результат был достигнут благодаря современным методикам исследования экспертных следов преступления.

Ижевчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

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