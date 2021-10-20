«В связи с трудным материальным положением»: житель Удмуртии приехал в Нижний Новгород воровать детские смеси из магазинов

Общая стоимость похищенного превысила 33 тыс. рублей (26 банок дорогостоящей смеси). Фото: МВД по Нижегородской области

В начале октября 35-летнего жителя Удмуртии поймали при попытке хищения детской смеси из магазина на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде и задержали. Как сообщает пресс-служба областного МВД, на ранее судимого и нигде не работающего мужчину составили административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ. В ходе сбора доказательств выяснилось, что накануне заявления о хищении детских смесей поступили в отделы полиции четырех районов Нижнего Новгорода, а также города Дзержинска. Общая стоимость похищенного превысила 33 тыс. рублей (26 банок дорогостоящей смеси), по каждому факту заведены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Сопоставив имеющуюся в правоохранительных органах информацию по материалу об административном правонарушении и сведения из материалов уголовных дел по 13 фактам хищений детских смесей из магазинов в Нижнем Новгороде и области, полицейские пришли к выводу о причастности к данным противоправным деяниям одного и того же лица, прибывшего на несколько дней в Нижний Новгород с целью совершения противоправных деяний», — говорится в сообщении ведомства.

Вину свою мужчина признал, в качестве причины кражи смеси он указал трудное материальное положение. Не сообщается, есть ли у подозреваемого маленькие дети, которым требуется такое питание, однако установлено, что часть похищенного он по сниженной стоимости продал незнакомцам на территории Нижнего Новгорода, а часть – отправил почтой своим знакомым.

На данный момент мужчину отпустили под обязательство о явке. Ему грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.

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