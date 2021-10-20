Последние новости Ижевска на утро 20 октября 2021 года: возможный подрыв человека в Пугачево и 8 штрафов за нарушение масочного режима

Рейд прошел в Октябрьском районе. Фото: Олег Бекмеметьев
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 20 октября. Синоптики обещают до +5°C, возможны небольшие дожди с мокрым снегом. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 20 октября одной строкой:
57-летняя женщина-пешеход получила травмы в ДТП на улице Карла Либкнехта в Ижевске
Не пошел за «добавкой»: жительница Глазова отправится в колонию за убийство сожителя во время совместной пьянки
19-летнего жителя Удмуртии подозревают в краже 250 000 тысяч рублей у собственной матери
«Комьюнити 107.6»: как расследуют криминальные дела в Удмуртии?
«В связи с трудным материальным положением»: житель Удмуртии приехал в Нижний Новгород воровать детские смеси из магазинов
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью девушки и двухлетнего ребенка
Жительница Удмуртии обманом получила пособие по безработице
Освещение в Ижевске: какие опасности могут таить темные улицы
Перейдем к подробным новостям:
В ПУГАЧЕВО НАСМЕРТЬ ПОДОРВАЛСЯ ЧЕЛОВЕК?
Фото: скриншот Яндекс.Карты
Официального подтверждения пока нет, но мы следим. Подробнее
8 ЧЕЛОВЕК ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Рейд прошел в Октябрьском районе. Фото: Олег Бекмеметьев
Рейды проходят ежедневно. Подробнее
СНОСИТЬ ИЛИ РЕСТАВРИРОВАТЬ РОТОНДУ НА «СТАЛИНКЕ» ПО УЛИЦЕ ГОРЬКОГО В ИЖЕВСКЕ?
Так ротонда выглядела в 2016 году Фото: Архив КП
Разбираемся, как жители могут решить проблему. Подробнее