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Общество20 октября 2021 7:39

Водителей в Удмуртии призвали скорее перейти на зимнюю резину

Производители шин рекомендуют «переобуваться» при снижении среднесуточной температуры до 5°C
Дмитрий Коренев
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Смена резины на зимнюю позволит водителю уверенно чувствовать себя в дорожных ситуациях, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Фото: pixabay.com

Смена резины на зимнюю позволит водителю уверенно чувствовать себя в дорожных ситуациях, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Фото: pixabay.com

В связи с грядущим похолоданием Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует автомобилистам заменить летние шины на зимние. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5°C. Связано это с тем, что летняя резина при температуре ниже 5°C перестает обеспечивать сцепление с дорожным покрытием, автомобиль, не оборудованный зимней резиной, в любой момент, даже при отсутствии осадков в виде снега, может оказаться на обледенелом участке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что смена резины на зимнюю позволит водителю уверенно чувствовать себя в дорожных ситуациях, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

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