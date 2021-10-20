Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 378 человек

К сожалению, 28 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 октября в Удмуртии выявлено 378 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 33 ребенка до 14 лет и 124 человека старше 65 лет. Зафиксировано 28 смертей.

221 человек выздоровел, их выписали.

7 268 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 730 - в состоянии средней степени тяжести, 619 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 октября в Удмуртии зарегистрировано 59 800 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 48 167 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 576 смертей.

Вакцинированы 447 879 жителей Удмуртии. Из них 336 377 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 67 856 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 20 октября 2021 года: возможный подрыв человека в Пугачево и 8 штрафов за нарушение масочного режима

Водителей в Удмуртии призвали скорее перейти на зимнюю резину