Водитель и шестилетняя девочка погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля на трассе в Удмуртии

Машина опрокинулась и вылетела на обочину. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 20 октября, около 09:40, на 216-м километре участка федеральной трассы М-7 в Удмуртии (напротив дома №2Б по улице Лесной в Як-Бодье) произошло ДТП с двумя летальными исходами. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля LADA XRAY не справился с управлением и врезался в барьерные ограждения, после чего машина опрокинулась и вылетела на обочину.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 6-летняя девочка-пассажир погибли на месте происшествия, еще два пассажира – 33-летняя женщина и трехлетняя девочка – получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», – сообщают в ведомстве.

На месте работают полицейские, причины и обстоятельства уточняются.

Фото: МЧС по Удмуртии

Как сообщили в пресс-службе республиканском ГУ МЧС, на место аварии выезжал личный состав республиканской пожарно-спасательной части №43. Спасатели провели деблокирование водителя.

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