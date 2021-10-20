У 42 детей в Удмуртии диагностировали поражение легких свыше 30%

Из 617 госпитализированных тяжелобольных коронавирусом жителей Удмуртии к аппаратам ИВЛ подключены 215. Фото: mzur.ru

По состоянию на 19 октября, из 617 госпитализированных тяжелобольных коронавирусом жителей Удмуртии к аппаратам ИВЛ подключены 215. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, поражение легких свыше 30% (состояние средней степени тяжести) диагностировано у 42 детей (всего таких пациентов 1783).

«Да, многие болеют легко или бессимптомно. И это во многом благодаря прививкам. Есть и заболевшие после вакцинации, но это менее 1% от всех привитых. Всего поставили вакцину в Удмуртии уже 443 тысячи человек. В последнее время темпы существенно возросли, но этого все равно недостаточно для формирования коллективного иммунитета», – заявил Семенов.

Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета, а значит и к возвращению к «нормальной жизни без масок и ограничений», необходимо привить не менее 80% населения. Сейчас этот показатель равен 48%.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение по улице Милиционная в Ижевске временно ограничено в связи с ремонтом канализации

Водитель и шестилетняя девочка погибли в ДТП с опрокидыванием автомобиля на трассе в Удмуртии