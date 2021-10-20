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Происшествия20 октября 2021 12:40

Житель Башкортостана подозревается в краже двадцати мобильных телефонов из салона сотовой связи в Ижевске

Он нигде не работает и ранее был судим
Дмитрий Коренев
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Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Фото: МВД по УР

Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Фото: МВД по УР

В одну из ночей августа с витрины салона сотовой связи на улице Клубной в Ижевске были похищены 20 мобильных телефонов на общую сумму 250 000 рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, злоумышленник проник в здание, разбив окно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установили.

«Им оказался 26-летний неработающий, ранее судимый житель Республики Башкортостан», – сообщают в ведомстве.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Установлено, что все телефоны злоумышленник продал на территории Башкортостана, сейчас их ищут.

Согласно части 3 статьи 105 УК РФ («Кража»), подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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