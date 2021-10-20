Усиление ветра ожидается в Удмуртии днем 21 октября

Жителей просят соблюдать осторожность.. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Днем 21 октября в Удмуртии прогнозируется усиление юго-западного ветра. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра, ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Жителей просят соблюдать осторожность.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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