Усиление ветра ожидается в Удмуртии днем 21 октября

Жителей просят соблюдать осторожность.. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Днем 21 октября в Удмуртии прогнозируется усиление юго-западного ветра. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра, ожидаются порывы до 15-18 м/с.
Жителей просят соблюдать осторожность.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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