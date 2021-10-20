«Мода разрывает границы»: школьница из Удмуртии открывает интернет-магазин одежды с элементами костюмов разных эпох

В планах девушки – включить в современные концепты элементы костюмов из разных эпох, Фото: предоставлено героиней материала

17-летняя уроженка Глазова, а ныне ученица Як-Бодьинской гимназии Любовь Золотарева открывает интернет-магазин одежды Мegarri ([Мигэрри] «Веха»). В планах девушки – включить в современные концепты элементы костюмов из разных эпох, сейчас шьется пробная коллекция. По ее словам, увлекаться историческими костюмами она начала еще в театре DE.LIGHT (Де.Лайт).

Фото: предоставлено героиней материала

«В театр привела меня мама. Честно, я была против – ведь это было в 1-м классе! Но сейчас я благодарна ей за это. И спасибо хочу сказать моим педагогам Алевтине Анатольевне Елагиной и Елене Алексеевне Корепановой – ведь именно в театре у меня появилась особая любовь к одежде разных эпох. Мне было интересно, откуда эта деталь, для чего она. Эта одежда раскрывает сущность того времени, как будто переносит тебя туда. В ней совершенно другие ощущения. Даже с крутым гаджетом в руке, но в костюме XIX века я не буду чувствовать себя модным молодым подростком. И я считаю, это прекрасно», – рассказывает одиннадцатиклассница.

Люба уверена, что ретро-элементы возможно вписать даже в модную сейчас оверсайз-одежду.

«Например, сейчас стали популярны кейпы или пальто без рукавов. Но они – не изобретение этого времени, они появились в средневековой Англии», – говорит она.

Фото: предоставлено героиней материала

Часть денег на реализацию своего бизнес-проекта девушка заработала сама, другую часть дали родители. Магазин будет существовать в интернет-формате.

«Потому что и вложений меньше, и я смогу присутствовать и обсуждать все стадии проектирования, производства и продажи одежды. В обычном магазине я не смогу это делать. Я ориентируюсь на более крупные города – думаю, в Якшур-Бодье такая одежда не интересна людям. В Глазове, Ижевске и тем более в Москве или Питере люди чувствуют себя по-другому, нежели на селе. Там люди свободные в плане одежды, никто не будет осуждать за то, как ты одет, там люди готовы выделяться и самовыражаться. Все, наоборот, это примут и скажут: «Вау, как круто!», – объясняет Люба.

Она считает, что мода – явление подиумное, не массовое.

«На улице – это не мода. Мода – это то, что может разорвать границы, не клишированное. Для меня идеал – это все дизайнеры дома Версаче, даже Донателла, которую все ругают. Я же считаю, что у нее очень свежий взгляд на одежду и на моду в целом», – говорит девушка.

При этом, вопросы организации и управления привлекают школьницу куда больше, чем творческая сторона вопроса. Дизайнером она себя не видит.

«Есть люди, которые делают это лучше меня, и сейчас они в моей команде. Раньше эскизы сама рисовала, сейчас мы даже их не используем – они уже устарели. Бизнес – это то, что больше привлекает», – считает Люба.

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