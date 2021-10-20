«Неподобающе много выпила»: ижевчанку избили до смерти на Буммаше

Днем 17 октября подозреваемый и его 37-летняя сожительница вместе выпивали в своей квартире. Фото: pixabay.com

49-летнего ранее судимого жителя Индустриального района Ижевска подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, днем 17 октября он и его 37-летняя сожительница вместе выпивали в своей квартире по улице Буммашевской.

«В один из моментов мужчина устроил с женщиной ссору, вызванную тем, что, по его мнению, она выпила неподобающе большое для женщины количество спиртного», — сообщают в пресс-службе.

По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Готовятся материалы для предъявления обвинения, решается вопрос с заключением арестованного под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

«Мода разрывает границы»: школьница из Удмуртии открывает интернет-магазин одежды с элементами костюмов разных эпох