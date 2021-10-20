Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 167 ижевчан. Фото: unsplash.com
378 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 20 октября. Скончались 28 человек, выздоровели 221. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии
Ижевск — 28 280 (+167 по отношению к утру 19 октября)
Игринский район — 1 583 (+42)
Воткинск — 2 633 (+27)
Вавожский район — 513 (+19)
Можга — 2 943 (+18)
Камбарский район — 570 (+15)
Сарапул — 2 283 (+14)
Завьяловский район — 2 438 (+13)
Увинский район — 1 982 (+12)
Воткинский район — 755 (+12)
Шарканский район — 927 (+7)
Граховский район — 401 (+5)
Красногорский район — 510 (+5)
Можгинский район — 776 (+4)
Алнашский район — 822 (+3)
Балезинский район — 1 060 (+3)
Дебесский район — 460 (+3)
Малопургинский район — 647 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 692 (+2)
Кезский район — 376 (+1)
Кизнерский район — 553 (+1)
Селтинский район — 535 (+1)
Юкаменский район — 503 (+1)
Ярский район — 404 (+1)
Глазов — 2 708
Сарапульский район — 643
Сюмсинский район — 660
Глазовский район — 518
Киясовский район — 404
Каракулинский район — 352
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