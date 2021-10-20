Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 167 ижевчан. Фото: unsplash.com

378 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 20 октября. Скончались 28 человек, выздоровели 221. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии

Ижевск — 28 280 (+167 по отношению к утру 19 октября)

Игринский район — 1 583 (+42)

Воткинск — 2 633 (+27)

Вавожский район — 513 (+19)

Можга — 2 943 (+18)

Камбарский район — 570 (+15)

Сарапул — 2 283 (+14)

Завьяловский район — 2 438 (+13)

Увинский район — 1 982 (+12)

Воткинский район — 755 (+12)

Шарканский район — 927 (+7)

Граховский район — 401 (+5)

Красногорский район — 510 (+5)

Можгинский район — 776 (+4)

Алнашский район — 822 (+3)

Балезинский район — 1 060 (+3)

Дебесский район — 460 (+3)

Малопургинский район — 647 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 692 (+2)

Кезский район — 376 (+1)

Кизнерский район — 553 (+1)

Селтинский район — 535 (+1)

Юкаменский район — 503 (+1)

Ярский район — 404 (+1)

Глазов — 2 708

Сарапульский район — 643

Сюмсинский район — 660

Глазовский район — 518

Киясовский район — 404

Каракулинский район — 352

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