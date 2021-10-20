Мужчину в Ижевске насмерть придавило погрузчиком

В ходе ремонта второй погрузчик опустился и придавил мужчину. Фото: СУ СКР по УР

В Устиновском районе Ижевска проводится доследственная проверка по факту гибели водителя погрузчика на производстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

«18 октября 2021 года в дневное время он производил работы по замене масла в двигателе погрузчика, при этом в качестве поддержки механизма установил второй погрузчик», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта второй погрузчик опустился и придавил мужчину. От полученной травмы тот скончался на месте.

Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы – коллеги погибшего мужчины, руководство предприятия. Проводится проверка документов, которые регламентируют соблюдение техники безопасности. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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