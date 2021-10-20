Есть вопрос: почему на улице Кирова в Ижевске образовался огромный провал?

Яма оказалась весьма живучей. Фото: Игорь Бобров

Наши читатели еще летом заметили огромный провал на улице Кирова недалеко от перекрестка с улицей Удмуртской. Казалось бы, такие недочеты можно устранить за короткий срок. Но эта яма оказалась живучей. Долгое время ее обозначало небольшое ограждение, но со временем оно стало проваливаться внутрь — яма поглотила его.

Мы понаблюдали за жизнью провала еще две недели. Оказалось, что она более насыщенная, чем у автора этой заметки.

Фото 1. Первое фото мы сделали 7 октября. У ямы появилось новое ограждение, более надежное, чем предыдущее. Почему-то на нем нарисовали число 29. Фото: Алена Юрьева

Фото 2: Недолго радовались. 11 октября яма-пожирательница начала поглощать и новое ограждение. Возможно, его сломали вандалы. В любом случае забор стал проваливаться внутрь. Фото: Алена Юрьева

Фото 3: 18 октября ограждение сдалось окончательно. Заборчик рухнул вовнутрь. Зато провал теперь кажется не таким глубоким. Может, он наполнился следами павших ограждений? Фото: Алена Юрьева

Фото 4: 20 октября забор решил, что сдаваться рано. Теперь вокруг ямы снова есть ограждение. Фото: Игорь Бобров

Шутки шутками, но что же все-таки случилось с брусчаткой? В администрации Ижевска «Комсомолке» пояснили, что по предварительным данным, произошло повреждение подземных инженерных коммуникаций. Из-за этого размыло грунт. На участке проходят сети канализации и теплоснабжения.

Власти выясняют, кто является собственником сетей на объекте. После этого балансодержатель будет устранять последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Освещение в Ижевске: какие опасности могут таить темные улицы

Ротонда на «сталинке» по улице Горького в Ижевске: реставрировать или снести?

Движение по улице Милиционная в Ижевске временно ограничено в связи с ремонтом канализации