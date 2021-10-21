Нет теста, есть административное дело: 519 туристов, приехавших в Удмуртию, оштрафованы Роспотребнадзором

Из-за отсутствия тестов заведены административные дела Фото: Амир Закиров

На 19 октября, как сообщает Роспотребнадзор Удмуртии, суд рассмотрел 254 административных протокола, составленных на туристов, которые не внесли сведения о результатах теста в ЕПГУ.

Всего в период с 1 августа 2020 года из-за рубежа в республику прибыли 36 270 человек, 952 из них о результатах тестов умолчали. У 452 туристов был выявлен коронавирус. Роспотребнадзор составил 519 административных протокола и направил их в суд. Практически половина из них уже рассмотрено, общая сумма штрафов составила 2 357 000 рублей.

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