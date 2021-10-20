Шиномонтаж в Ижевске-2021: когда переходить на зимнюю резину и где это сделать

Где заменить шины на зимние в Ижевске?
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Наступают холода, а это значит, что пора позаботиться о своем автомобиле и безопасности на дороге. Для этого рекомендуется «переобуть» транспортное средство как можно скорее. «Комсомолка» расскажет, где это сделать.
КОГДА ГОТОВИТЬСЯ К СМЕНЕ ШИН?
Уже 21 октября может пойти снег, а температура воздуха составит 0... +5 °C. В выходные температура воздуха прогреется до +11 °C с осадками в виде дождя. Но, по предварительным прогнозам Яндекс.Погоды, на следующей неделе температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля, возможны осадки в виде снега и дождя.
В связи с похолоданием Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует задуматься о смене резины. Автоэксперты советуют ориентироваться на отметку +7 °C в дневное время, объясняя это тем, что ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства.
Плюсы и минусы шин с шипами:
+ Отличное сцепление на льду и снегу
+ Укороченный тормозной путь
+ Хорошая проходимость на глубоком снегу
- Шум
- Ухудшается сцепление на мокром и бесснежном асфальте
- Вылет шипов
- Недолгий срок службы
Плюсы и минусы шин липучек:
+ Отсутствие шума
+ Хорошая устойчивость на мокром асфальте
+ Длительный срок эксплуатации
- Снижается управляемость автомобилем на дороге с ледяным и снежным покрытием
- Тормозной путь становится больше
- Меньшая проходимость по снегу
ГДЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ШИНЫ В ИЖЕВСКЕ?
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Trivas (Тривас)
Адрес: Коммунаров, 244
Услуги:
- ремонт и диагностика ходовой части и ДВС;
- диагностика электронных систем авто;
- шиномонтаж;
- балансировка;
- кузовной ремонт;
- заправка и проверка системы кондиционирования.
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 50-65-06; 55-53-33
Режим работы: пн-пт с 09:00 до 19:00
Живая очередь или запись: только по записи.
Horse (Хорс)
Адрес: Бородина, 2
Услуги:
- комплексный шиномонтаж;
- плановое ТО авто;
- капремонт;
- мойка авто.
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 8(922)-520-06-13; автомойка 77-53-16
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00
Живая очередь или запись: только по записи
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
«Экспресс авто»
Адрес: Азина, 10
Услуги:
- авторемонт и техобслуживание (СТО)
- кузовной ремонт
- ремонт бензиновых двигателей
- ходовой части автомобиля
- шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 8(950)-168-95-71; 91-01-89
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, шиномонтаж до 20:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди.
«МаШинка»
Адрес: Пятнадцатая, 22
Услуги:
- шиномонтаж
- ремонт и диагностика авто
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 31-15-16; 8(952)-402-07-15
Режим работы: круглосуточно
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди.
«Шиномонтажная мастерская»
Адрес: Маяковского, 48б
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 56-12-81; 8(912)-856-12-81 (WhatsApp) (ВатсАпп)
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи.
«Шиномонтажная мастерская»
Адрес: Дружбы, 7а
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Телефон: 8(912)-748-30-67
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Автосервис «Гарант»
Адрес: улица Камбарская, 49
Услуги:
- диагностика разных систем и агрегатов
- ремонт ходовой части
- техническое обслуживание
- сход-развал
- автомойка
- шиномонтаж
Цена на шиномонтаж: 1200 рублей
Телефон : 7 (3412) 33-01-11
Режим работы: Пн-Пт: 08:30—18:00 и до последнего клиента; Сб: 09:00—14:00 и до последнего клиента
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
Castrol (Кастрол) Автосервис
Адрес: ул. Карла Маркса, 25
Услуги:
- диагностика и плановое ТО автомобиля
- замена запчастей и ремонт агрегатов
- кузовной ремонт
- диагностика системы зажигания, ходовой, систем впрыска топлива
- диагностика и ремонт двигателей
- шиномонтаж
- замена масла
- тонировка
Телефон: 8 (341) 290-54-50
Режим работы: Пн-Пт: 8:30-20:00, Сб-Вс: 9:00-19:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
«#ТВОЕ АВТО»
Адрес: Партизанская, 13
Услуги:
- ремонт ДВС и КПП
- покраска авто
- кузовной ремонт
- рихтовка
- полировка
- автоэлектрик
- ремонт ходовой части авто
- шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(912)-019-49-99
Режим работы: пн-пт с 09:00 до 18:00
Живая очередь или запись: только по записи
Shinside (Шинсайд)
Адрес: Советская, 50б
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(950)-151-86-06; 8(912)-015-15-45
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
«Авторемонтная мастерская ИП Шмыков А.И.»
Адрес: Камбарская, 45а
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(919)-906-59-38; 8(965)-844-30-61
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди
УСТИНОВСКИЙ РАЙОН
«Колеса даром»
Адрес: Ворошилова, 1а
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 33-12-59; 8(800)-707-60-39
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
«ПитСтоп»
Адрес: Ворошилова 111а
Услуги:
- шиномонтаж
- мойка авто
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(912)-442-07-00; 47-11-46
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
«Автомастер»
Адрес: Воткинское шоссе, 146а
Услуги:
- шиномонтаж
- мойка авто
- авторемонт
- диагностика авто
- заправка автокондиционеров
- услуги автоэлектрика
Телефон: 56-84-29 95-87-47
Режим работы: Автомойка и шиномонтаж - круглосуточно
Авторемонт: с 9:00-20:00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН
«Шиномонтажная мастерская ИП Лесников В.В.»
Адрес: 8 марта, 16в
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(965)-843-72-53; 8(919)-912-28-06
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 22:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
Shuman service (Шуман сервис)
Адрес: 9 января, 80а
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 47-32-10; 8(912)-756-32-20
Режим работы: круглосуточно
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
«Мастер Спицын»
Адрес: Холмогорова, 80а
Услуги: шиномонтаж
Цены на шиномонтаж: от 1000 руб
Выездной шиномонтаж: нет
Телефон: 8(912)-450-08-88
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00
Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи
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