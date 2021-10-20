Шиномонтаж в Ижевске-2021: когда переходить на зимнюю резину и где это сделать

Где заменить шины на зимние в Ижевске? Фото: pexels.com

Наступают холода, а это значит, что пора позаботиться о своем автомобиле и безопасности на дороге. Для этого рекомендуется «переобуть» транспортное средство как можно скорее. «Комсомолка» расскажет, где это сделать.

КОГДА ГОТОВИТЬСЯ К СМЕНЕ ШИН?

Уже 21 октября может пойти снег, а температура воздуха составит 0... +5 °C. В выходные температура воздуха прогреется до +11 °C с осадками в виде дождя. Но, по предварительным прогнозам Яндекс.Погоды, на следующей неделе температура воздуха ночью может опуститься ниже нуля, возможны осадки в виде снега и дождя.

В связи с похолоданием Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует задуматься о смене резины. Автоэксперты советуют ориентироваться на отметку +7 °C в дневное время, объясняя это тем, что ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства.

Плюсы и минусы шин с шипами:

+ Отличное сцепление на льду и снегу

+ Укороченный тормозной путь

+ Хорошая проходимость на глубоком снегу

- Шум

- Ухудшается сцепление на мокром и бесснежном асфальте

- Вылет шипов

- Недолгий срок службы

Плюсы и минусы шин липучек:

+ Отсутствие шума

+ Хорошая устойчивость на мокром асфальте

+ Длительный срок эксплуатации

- Снижается управляемость автомобилем на дороге с ледяным и снежным покрытием

- Тормозной путь становится больше

- Меньшая проходимость по снегу

ГДЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ШИНЫ В ИЖЕВСКЕ?

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Trivas (Тривас)

Адрес: Коммунаров, 244

Услуги:

- ремонт и диагностика ходовой части и ДВС;

- диагностика электронных систем авто;

- шиномонтаж;

- балансировка;

- кузовной ремонт;

- заправка и проверка системы кондиционирования.

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 50-65-06; 55-53-33

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 19:00

Живая очередь или запись: только по записи.

Horse (Хорс)

Адрес: Бородина, 2

Услуги:

- комплексный шиномонтаж;

- плановое ТО авто;

- капремонт;

- мойка авто.

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 8(922)-520-06-13; автомойка 77-53-16

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

Живая очередь или запись: только по записи

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

«Экспресс авто»

Адрес: Азина, 10

Услуги:

- авторемонт и техобслуживание (СТО)

- кузовной ремонт

- ремонт бензиновых двигателей

- ходовой части автомобиля

- шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 8(950)-168-95-71; 91-01-89

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, шиномонтаж до 20:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди.

«МаШинка»

Адрес: Пятнадцатая, 22

Услуги:

- шиномонтаж

- ремонт и диагностика авто

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 31-15-16; 8(952)-402-07-15

Режим работы: круглосуточно

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди.

«Шиномонтажная мастерская»

Адрес: Маяковского, 48б

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 56-12-81; 8(912)-856-12-81 (WhatsApp) (ВатсАпп)

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи.

«Шиномонтажная мастерская»

Адрес: Дружбы, 7а

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Телефон: 8(912)-748-30-67

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Автосервис «Гарант»

Адрес: улица Камбарская, 49

Услуги:

- диагностика разных систем и агрегатов

- ремонт ходовой части

- техническое обслуживание

- сход-развал

- автомойка

- шиномонтаж

Цена на шиномонтаж: 1200 рублей

Телефон : 7 (3412) 33-01-11

Режим работы: Пн-Пт: 08:30—18:00 и до последнего клиента; Сб: 09:00—14:00 и до последнего клиента

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

Castrol (Кастрол) Автосервис

Адрес: ул. Карла Маркса, 25

Услуги:

- диагностика и плановое ТО автомобиля

- замена запчастей и ремонт агрегатов

- кузовной ремонт

- диагностика системы зажигания, ходовой, систем впрыска топлива

- диагностика и ремонт двигателей

- шиномонтаж

- замена масла

- тонировка

Телефон: 8 (341) 290-54-50

Режим работы: Пн-Пт: 8:30-20:00, Сб-Вс: 9:00-19:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

«#ТВОЕ АВТО»

Адрес: Партизанская, 13

Услуги:

- ремонт ДВС и КПП

- покраска авто

- кузовной ремонт

- рихтовка

- полировка

- автоэлектрик

- ремонт ходовой части авто

- шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(912)-019-49-99

Режим работы: пн-пт с 09:00 до 18:00

Живая очередь или запись: только по записи

Shinside (Шинсайд)

Адрес: Советская, 50б

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(950)-151-86-06; 8(912)-015-15-45

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

«Авторемонтная мастерская ИП Шмыков А.И.»

Адрес: Камбарская, 45а

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(919)-906-59-38; 8(965)-844-30-61

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди

УСТИНОВСКИЙ РАЙОН

«Колеса даром»

Адрес: Ворошилова, 1а

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 33-12-59; 8(800)-707-60-39

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

«ПитСтоп»

Адрес: Ворошилова 111а

Услуги:

- шиномонтаж

- мойка авто

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(912)-442-07-00; 47-11-46

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

«Автомастер»

Адрес: Воткинское шоссе, 146а

Услуги:

- шиномонтаж

- мойка авто

- авторемонт

- диагностика авто

- заправка автокондиционеров

- услуги автоэлектрика

Телефон: 56-84-29 95-87-47

Режим работы: Автомойка и шиномонтаж - круглосуточно

Авторемонт: с 9:00-20:00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Шиномонтажная мастерская ИП Лесников В.В.»

Адрес: 8 марта, 16в

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(965)-843-72-53; 8(919)-912-28-06

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 22:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

Shuman service (Шуман сервис)

Адрес: 9 января, 80а

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 47-32-10; 8(912)-756-32-20

Режим работы: круглосуточно

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

«Мастер Спицын»

Адрес: Холмогорова, 80а

Услуги: шиномонтаж

Цены на шиномонтаж: от 1000 руб

Выездной шиномонтаж: нет

Телефон: 8(912)-450-08-88

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00

Живая очередь или запись: в порядке живой очереди и по записи

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