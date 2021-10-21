Birchpunk: космодесант вместе с учеными из Ижевска готовится к битве с пришельцами

Призывник космодесанта. Фото: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=LW1R-eMO5eY

Студия Birchpunk (Берчпанк) вновь порадовала своих поклонников новой работой в стиле псевдодокументального кино «JOIN THE RUSSIAN SPACE MARINES CORPS // ВСТУПАЙ В РЯДЫ РУССКОГО КОСМОДЕСАНТА», которая вышла на видеохостинге YouTube (Ютьюб).

В ролике кибервоенком Астероидского военного комиссариата рассказывает новобранцу о всех прелестях службы в космических вооруженных силах. Наивный парнишка улыбается, услышав, что служить ему всего лишь 1 сатурианский год. Он и наверняка даже и не предполагает, что это 29 земных.

Солдаты должны помочь ученым из Ижевска. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=LW1R-eMO5eY

Эффектные кадры возможностей космических сил в борьбе с пришельцами, которые умудрились даже роботов заразить. Командование призывает солдат помочь ученым из «Ижевск Дайнемикс», чтобы те могли разработать оружие против врага. В конце ролика зрителей ждет отсылка к фильму «ДМБ» (16+).

Впервые Izhevsk Dynamics появился в ролике о русской кибердеревне в ноябре 2020 года. Позднее проект признали лучшим на одном из международных фестивалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фрактальные огурцы и дроиды-доярки: в видео о киберферме фигурирует Ижевск

Шиномонтаж в Ижевске – 2021: когда переходить на зимнюю резину и где это сделать

К ЧИТАТЕЛЮ: вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации ижевской «Комсомолки»? Пишите нам в Viber – 89120070806.