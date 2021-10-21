В Удмуртии измеряют температуру с помощью видеокамер

Охранники в реальном времени видят температуру входящих в здание людей. Фото: https://vk.com/wall-1073045_7770

В педагогическом институте Глазова автоматизировали процесс измерения температуры при входе в учебные корпуса. Об сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас вместо охранников температуру измеряют телевизионные IP-камеры, ведущие видеофиксацию. Новое оборудование, сообщили в ГГПИ имени Короленко отличает высокая скорость проведения измерений и точность замеров. Тепловизоры даже в большом потоке входящих в здание моментально замеряют температуру каждого человека.

Раньше температуру на вахте института замеряли охранники, причем в непосредственной близости от студентов и преподавателей. Тепловизоры же сканируют на большой дистанции, исключая перекрестное заражение.

Результаты измерения температуры автоматически передаются на экран монитора охранников. Если температура тела у человека повышена, тут же загорится красный сигнал. Вход в здание института в таком случае человеку будет запрещен.

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