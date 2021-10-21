Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 382 человека

К сожалению, 11 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 21 октября в республике выявлено 382 новых случая коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 46 детей до 14 лет и 80 человек старше 65 лет. Зафиксировано 11 смертей.

392 человека выздоровели, их выписали.

7 292 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 690 - в состоянии средней степени тяжести, 614 – в тяжелом состоянии.

Всего на 21 октября в Удмуртии зарегистрировано 60 182 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 48 559 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 587 смертей.

Вакцинированы 453 952 жителя Удмуртии. Из них 337 199 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 70 509 человек.

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