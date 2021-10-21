Последние новости Ижевска на утро 21 октября 2021 года: Путин объявил нерабочие дни, девочка погибла в ДТП и поставлен новый рекорд заболевших ковидом

В России будет нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доброе утро, Ижевск! Одевайтесь сегодня теплее и на всякий случай возьмите зонты: синоптики прогнозируют мокрый снег. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших суток, которые будут обсуждать сегодня.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- «В связи с трудным материальным положением»: житель Удмуртии приехал в Нижний Новгород воровать детские смеси из магазинов

- Насильника 79-летней женщины установили в Удмуртии спустя почти 20 лет

- Водителей в Удмуртии призвали скорее перейти на зимнюю резину

- У 42 детей в Удмуртии диагностировали поражение легких свыше 30%

- В Удмуртии измеряют температуру с помощью видеокамер

- Birchpunk: космодесант вместе с учеными из Ижевска готовится к битве с пришельцами

- Мужчину в Ижевске насмерть придавило погрузчиком

- Есть вопрос: почему на улице Кирова в Ижевске образовался огромный провал?

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Снег, дождь и накаты

Когда в Ижевске пойдет первый снег? Подробности.

Пора менять резину

Когда переходить на зимнюю резину? Где это стоит сделать? И сколько это стоит? Ответы здесь.

Смертельное ДТП

К сожалению, девочка и водитель скончались. Два пассажира выжили. Подробности [фото].

Освещение в Ижевске

Какие опасности ждут человека на темных улицах? Подробности [фото].

Нерабочие дни

О чем сообщил президент России Владимир Путин во время совещания? Как правительство страны будет бороться с пандемией? Подробности [видео].

Новый день – новый рекорд

Сколько лабораторно подтвержденных заболевших выявили в Удмуртии вчера? Подробности.