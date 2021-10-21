Последние новости Ижевска на утро 21 октября 2021 года: Путин объявил нерабочие дни, девочка погибла в ДТП и поставлен новый рекорд заболевших ковидом

В России будет нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября 2021
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Доброе утро, Ижевск! Одевайтесь сегодня теплее и на всякий случай возьмите зонты: синоптики прогнозируют мокрый снег. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях минувших суток, которые будут обсуждать сегодня.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- «В связи с трудным материальным положением»: житель Удмуртии приехал в Нижний Новгород воровать детские смеси из магазинов
- Насильника 79-летней женщины установили в Удмуртии спустя почти 20 лет
- Водителей в Удмуртии призвали скорее перейти на зимнюю резину
- У 42 детей в Удмуртии диагностировали поражение легких свыше 30%
- В Удмуртии измеряют температуру с помощью видеокамер
- Birchpunk: космодесант вместе с учеными из Ижевска готовится к битве с пришельцами
- Мужчину в Ижевске насмерть придавило погрузчиком
- Есть вопрос: почему на улице Кирова в Ижевске образовался огромный провал?
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Снег, дождь и накаты
Когда в Ижевске пойдет первый снег? Подробности.
Пора менять резину
Когда переходить на зимнюю резину? Где это стоит сделать? И сколько это стоит? Ответы здесь.
Смертельное ДТП
К сожалению, девочка и водитель скончались. Два пассажира выжили. Подробности [фото].
Освещение в Ижевске
Какие опасности ждут человека на темных улицах? Подробности [фото].
Нерабочие дни
О чем сообщил президент России Владимир Путин во время совещания? Как правительство страны будет бороться с пандемией? Подробности [видео].
Новый день – новый рекорд
Сколько лабораторно подтвержденных заболевших выявили в Удмуртии вчера? Подробности.