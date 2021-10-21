Ударила ножом и задушила шпагатом: ижевчанку осудят за убийство супруга

В процессе распития алкоголя между супругами произошла ссора. Фото: Константин Ившин, архив КП в Ижевске.

64-летнюю жительницу Ленинского района Ижевска осудят за убийство 59-летнего супруга (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, 2 августа в своем частном доме по переулку Литейный они вместе занимались распитием спиртных напитков, и в процессе поссорились.

«В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в голову и затянула на его шее шпагат», – сообщают в ведомстве.

Мужчина скончался на месте.

Место происшествия осмотрено, проведены необходимые судебные экспертизы. Допрошены свидетели.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Вдове грозит до 15 лет колонии.

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