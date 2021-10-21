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Происшествия21 октября 2021 12:01

Не заметил: в Воткинске водитель «Газели» сбил 96-летнюю бабушку, двигаясь задним ходом

Водитель «Газели» сбил 96-летнюю жительницу Удмуртии при движении задним ходом
Дмитрий Коренев
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Женщина попала в больницу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Женщина попала в больницу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 20 октября, около 10:00 во дворе дома №15 по улице 1905 года в Воткинске произошло ДТП с пострадавшей 96-летней бабушкой. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ-33023» сбил женщину при движении задним ходом.

«В результате наезда женщина-пешеход получила травмы, госпитализирована», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: движение задним ходом разрешается только при условии безопасности маневра и отсутствия помехи другим участникам движения. При необходимости водитель должен попросить помощи у других лиц.

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