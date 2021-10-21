Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев: «Город решил отказаться от строительства дороги через Тимирязевский лес»

В совещании приняли участие и инициативные горожане. Фото: Фарит Губаев

С целью сохранения экосистемы Тимирязевского леса власти Ижевска отказались от строительства дороги Репина – 10 лет Октября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель городской думы Фарит Губаев. По его словам, есть альтернативные пути решения дорожных вопросов. Решение было принято в ходе совещания при участии градоначальника Олега Бекмеметьева, депутатов Городской думы, представителей Минстроя Удмуртии, городской администрации, застройщика и инициативных жителей микрорайонов Культбаза и Восточный поселок.

«Расширение перекрестка улиц Авангардной и Репина и организация двустороннего движения по улице Серова – реально реализовать уже в следующем году», – утверждает Губаев.

Председатель городского парламента отметил, что ему понравилось предложение жителей Культбазы закольцевать одностороннее движение внутри микрорайона по улицам 8-е Марта, Грибоедова, Тимирязева и Репина с целью разгрузки дорог.

На совещании также обсуждалась концепция сохранения и благоустройства Тимирязевского леса.

«Очень рад, что к этой работе присоединилась известный ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая. Она помогла нам создать Рябиновый сквер в микрорайоне Буммаш. Любовь Рувимовна уже работала над проектом сохранения городских лесов и парков вдоль реки Карлутки. Один из этих лесов – Тимирязевский», – пишет Фарид Губаев.

Напомним, вопрос продления улицы Репина до улицы 10 лет Октября вновь стал актуален после начала расчистки территории бывшего стадиона «Редуктор» под строительство новой многоэтажки.

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